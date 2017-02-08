Столичные камеры объединят в платформу видеонаблюдения

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Единая видеоплатформа, куда входит более 150 тыс. городских камер, создана в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, к ЧМ-2018 по футболу в нее интегрируют системы видеонаблюдения стадионов, фан-зон, транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также гостиниц, которые будут принимать спортсменов и болельщиков.
"Всего планируется включить в платформу несколько тысяч дополнительных камер. Видеонаблюдение на стадионе "Спартак" будет интегрировано в общую систему уже к Кубку конфедераций 2017 года", - отмечается в сообщении.
Доступ к видеоплатформе есть у правоохранительных органов и других контролирующих служб. К ЧМ-2018 будет создано несколько ситуационных центров, с помощью которых стражи порядка смогут следить за безопасностью во время турнира.
Горожане смогут со своих смартфонов и планшетов отправлять ролики о различных нарушениях через специальное мобильное приложение, которое сейчас тестируется.
Кроме того, в рамках видеоплатформы запустят систему аналитики. Камеры смогут распознавать лица, номера машин и "искать" нужное изображение в архиве.
Это позволит усилить безопасность на чемпионате мира.