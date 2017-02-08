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Почти 600 поездов отправятся из Москвы в период празднования Дня защитника Отечества

Москва
8 февраля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В эти дни ожидается рост пассажиропотока
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 600 поездов дальнего следования, в том числе 34 дополнительных, отправятся со столичных вокзалов - Курского, Казанского, Белорусского, Рижского, Ярославского, Павелецкого и Киевского - в период празднования Дня защитника Отечества, 22, 23, 26 и 27 февраля. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, это больше, чем годом ранее.

"Сейчас назначено 575 поездов, тогда как за аналогичный период 2016 года было назначено 560 пассажирских поездов, из которых семь - дополнительные", - уточнили в пресс-службе.

Количество рейсов железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.

"Пик перевозок ожидается накануне Дня защитника Отечества 22 февраля, когда в рейс выйдет максимальное количество поездов за весь период праздников - 151, включая 19 дополнительных", - уточнили в пресс-службе. Традиционно больше всего пассажирских поездов в этот день отправится с Казанского вокзала - 45 составов, из которых восемь - специально добавлены в график.

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