Реконструкция центра хирургии им. Петровского завершится в конце 2017 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию научного центра хирургии имени академика Петровского Российской академии медицинских наук в Абрикосовском переулке в центре Москвы планируется завершить в конце 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"В центре разместится больница с операционными блоками, а также поликлиника для ранней диагностики заболеваний и восстановления после операций. Центр хирургии обеспечат самым современным медицинским и инженерным оборудованием. Это позволит значительно повысить качество медицинской помощи", - пояснил Антосенко.

По его словам, к существующим корпусам пристроят пять этажей. Благодаря этому общая площадь научного центра хирургии увеличится до 47,6 тыс. кв. метров.

Он добавил, что сейчас на объекте завершены отделочные работы на первом и втором этажах, закончена установка окон и витражей, ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Работы проводятся за счет средств федерального бюджета.