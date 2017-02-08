Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкция центра хирургии им. Петровского завершится в конце 2017 года

Москва
8 февраля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В центре будет располагаться больница с операционными блоками, а также поликлиника для ранней диагностики заболеваний и восстановления после операций
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию научного центра хирургии имени академика Петровского Российской академии медицинских наук в Абрикосовском переулке в центре Москвы планируется завершить в конце 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"В центре разместится больница с операционными блоками, а также поликлиника для ранней диагностики заболеваний и восстановления после операций. Центр хирургии обеспечат самым современным медицинским и инженерным оборудованием. Это позволит значительно повысить качество медицинской помощи", - пояснил Антосенко.

По его словам, к существующим корпусам пристроят пять этажей. Благодаря этому общая площадь научного центра хирургии увеличится до 47,6 тыс. кв. метров.

Он добавил, что сейчас на объекте завершены отделочные работы на первом и втором этажах, закончена установка окон и витражей, ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Работы проводятся за счет средств федерального бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама