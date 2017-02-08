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Подмосковные власти объявили о начале раздельного сбора мусора

Москва
8 февраля, 12:25 дата обновления: 8 февраля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Заниматься раздельным сбором мусора будут региональные операторы
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковные власти объявили о внедрении двухконтейнерной системы раздельного сбора мусора в регионе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

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"Со второй половины 2017 года в 13 подмосковных городах - Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедове, Озерах и Подольске - начнется внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. У нас уже есть успешный опыт раздельного сбора мусора - контейнеры для разных видов отходов уже стоят в Мытищах, Химках и Реутове", - отметил Коган.

"Мы не собираемся усложнять жизнь гражданам и закрывать мусоропроводы. Никаких запретов не будет, будут только стимулирующие меры. Жители, которые не будут раздельно собирать отходы будут платить полный тариф, а те у кого налажен раздельный сбор мусора тариф дифференцированный", - подчеркнул министр.

Коган подчеркнул, что заниматься раздельным сбором мусора будут региональные операторы, которые определятся в течении наступившего года.

Новый тариф

Новый тариф на утилизацию бытовых отходов для жителей Подмосковья составит в среднем 200-300 рублей, сообщил Коган.

"Сейчас, пока нет региональных операторов в семи кластерах, на которые мы поделили всю Московскую область, говорить о конкретных цифрах тарифа для населения не очень правильно и корректно, но в среднем он может составить от 200 до 300 рублей в месяц. Все зависит от того какие предложения сделает региональный оператор. Кроме того, граждане уже сейчас платят примерно такие же деньги в тарифе на общедомовые нужды", - сказал Коган.

"Чтобы выстроить отрасль переработки мусора в том виде, в каком мы хотим увидеть, необходимы инвестиции в размере 150 миллиардов рублей. Непозволительно, чтобы эти деньги брались с граждан, и поэтому мы надеемся, что значительную часть на себя инвесторы, которые и будут участвовать в конкурсах по выбору региональных операторов", - добавил он.

По словам Когана, первые конкурсы по выбору региональных операторов пройдут в конце февраля - начале марта.

В конце прошлого года в Московской области была принята территориальная схема обращения с отходами. В ней сделан упор на глубокую переработку отходов. Так, перед регионом стоит задача к 2025 году снизить захоронение с нынешних 95 до 40%. Кроме того, в терсхеме предусмотрено создание на территории Московской области 4 заводов по термическому обезвреживанию (ЗТО) твердых коммунальных отходов.

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