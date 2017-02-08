Неисправность самолета привела к задержке почти на сутки рейса Мурманск - Москва

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Рейс компании "Аэрофлот" по маршруту Мурманск - Москва (Шереметьево), который должен был состояться накануне в 18:45 мск, перенесен на среду на 15:00 из-за технической неисправности самолета, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Вылет перенесен, предположительно, на 15:00 мск, пассажиры размещены в гостинице", - уточнили в аэропорту.

Работы по устранению неисправности продолжаются. Что это за поломка, не сообщается. В компании "Аэрофлот" ситуацию и причины задержки по телефону не прокомментировали.