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Неисправность самолета привела к задержке почти на сутки рейса Мурманск - Москва

Москва
8 февраля, 12:26 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, февраля. /ТАСС
Вылет перенесен, предположительно, на 15:00 мск
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МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Рейс компании "Аэрофлот" по маршруту Мурманск - Москва (Шереметьево), который должен был состояться накануне в 18:45 мск, перенесен на среду на 15:00 из-за технической неисправности самолета, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Вылет перенесен, предположительно, на 15:00 мск, пассажиры размещены в гостинице", - уточнили в аэропорту.

Работы по устранению неисправности продолжаются. Что это за поломка, не сообщается. В компании "Аэрофлот" ситуацию и причины задержки по телефону не прокомментировали.

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