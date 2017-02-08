Трамваи вернутся на площадь Тверской Заставы в Москве осенью 2017 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Трамвайное движение вернется на площадь Тверской Заставы в Москве концу сентября-октября 2017 года. Об этом в среду сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что властями Москвы принято решение восстановить движение трамваев №7 и 19 по площади Тверская Застава. Трамваи этих маршрутов смогут подходить к Белорусскому вокзалу и станции метро "Белорусская". "Мы начнем работать вместе с коллегами из комплекса ЖКХ уже в апреле, и думаю, что к концу сентября-октября первые трамваи поедут", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Ликсутов отметил, что "при запуске этого движения в этом году пассажиры смогут с Белорусского вокзала доехать до Каланчевки всего лишь за 25 минут, а до "Олимпийского" - около 20 минут в пути". По маршрутам запустят новые бесшумные трамваи. "Около 50 тысяч человек, мы думаем, будут пользоваться трамвайным сообщением на данных маршрутах", - добавил Ликсутов.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, поддержала организацию трамвайного движения на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала. Трамвайную линию планируется продлить от улицы Лесной до Белорусского вокзала, а также разместить разворотное трамвайное кольцо на площади Тверская Застава.

Трамвайная линия на улице Лесной и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. В 2012 году правительство Москвы частично восстановило трамвайные пути и три остановочных павильона, поскольку общественный транспорт в этом районе был очень востребован.