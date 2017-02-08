Новый глава департамента экономической политики Москвы назвал приоритеты работы ведомства

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Эффективное налоговое администрирование, контроль над тарифной политикой и повышение эффективности бюджетных расходов останутся приоритетной работой департамента экономической политики и развития Москвы. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Ефимов.
"В полной мере будет продолжена работа по реализации инвестиционной стратегии, обозначенной до 2025 года. Приоритетными направлениями останутся эффективное налоговое администрирование, контроль над тарифной политикой и повышение эффективности бюджетных расходов. Также будет продолжена работа по направлению совершенствования миграционного законодательства", - сказал Ефимов.
Во вторник, 7 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. Ранее он занимал пост руководителя департамента городского имущества столицы. Прежний глава департамента экономической политики Максим Решетников указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Пермского края.