Летняя оздоровительная кампания-2017 для детей-льготников стартует в Москве через месяц

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подача заявлений на получение льготных путевок в оздоровительные летние лагеря в 2017 году начнется в первой половине марта. Об этом сообщается на сайте крупнейшего организатора детского отдыха в Москве ГАУК "Мосгортур".

"Подача заявлений на получение льготных путевок в 2017 году начнется в первой половине марта. Подать заявку на льготный отдых можно будет через официальный сайт мэра Москвы, в разделе "услуги и сервисы", - говорится в сообщении.

Мосгортур рекомендует проверить наличие всех необходимых документов, уточнить сведения о наличии льготной категории в департаменте труда и социальной защиты города Москвы и обратиться к участковому врачу по возможным противопоказаниям к отдыху в детском лагере. Перечень необходимых документов можно найти на сайте учреждения mosgortur.ru.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры Москвы. В 2016 году по путевкам Мосгортура с участием средств городского бюджета отдохнули более 52 тыс. столичных детей. Для них был организован отдых в оздоровительных лагерях Владимирской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края (Анапы, Геленджика, Сочи), Кавказских минеральных вод, Республики Крым и города Севастополь, а также Республики Беларусь. Детям были предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям, современным медиа.