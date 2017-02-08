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Бесплатные уроки английского стартуют в феврале на ВДНХ в Москве

Москва
8 февраля, 13:41 UTC+3
Первый урок будет посвящен миру моды
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бесплатные уроки английского языка для детей в возрасте от 4 до 13 лет стартуют на ВДНХ с 18 февраля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе выставки.

"С 18 февраля в Шахматном клубе ВДНХ начинается серия бесплатных уроков английского языка", - сообщили в пресс-службе.

Первый урок будет посвящен миру моды. Вместе с учителями дети будут экспериментировать с одеждой, играть и развлекаться, одновременно изучая английский язык, отметили в пресс-службе.

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