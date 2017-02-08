Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин выразил благодарность ОНФ за помощь в решении проблем москвичей

Москва
8 февраля, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
По словам мэра, "фронтовики" решают проблемы москвичей, связанные с транспортом, НКО, развитием образования и медицины
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность Общероссийскому народному фронту (ОНФ) за активную позицию и помощь в решении проблем москвичей. Об этом стало известно в среду в ходе встречи мэра с представителями ОНФ.

"Для нас очень важно взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе с Общероссийским народным фронтом, который выделяется своей активной жизненной позицией и инициативами. Я очень благодарен "фронтовикам" за большой объем информации, который они нам дают для решения тех или иных важных для Москвы и москвичей проблем", - сказал мэр в ходе встречи.

По словам Собянина, "фронтовики" решают проблемы москвичей, связанные с транспортом, НКО, развитием образования и медицины. "ОНФ живет теми проблемами, которыми живут простые москвичи. Поэтому спасибо вам большое за вашу активную позицию. Надеюсь, что сегодня мы обсудим ряд очень важных вопросов", - сказал он.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов, благодаря сотрудничеству с городскими властями на базе Дома общественных организаций Москвы был создан ресурсный центр НКО и ресурсные центры во всех округах.

"Второе направление нашей совместной деятельности - это то, что на базе московского центра планирования семьи будет создан по инициативе ОНФ первый в РФ центр для пациентов с разными видами инвалидности", - сказал он. Также Кузьминов передал мэру предложения ОНФ, которые они хотели бы реализовать при поддержке городских властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама