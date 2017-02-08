Собянин выразил благодарность ОНФ за помощь в решении проблем москвичей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность Общероссийскому народному фронту (ОНФ) за активную позицию и помощь в решении проблем москвичей. Об этом стало известно в среду в ходе встречи мэра с представителями ОНФ.

"Для нас очень важно взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе с Общероссийским народным фронтом, который выделяется своей активной жизненной позицией и инициативами. Я очень благодарен "фронтовикам" за большой объем информации, который они нам дают для решения тех или иных важных для Москвы и москвичей проблем", - сказал мэр в ходе встречи.

По словам Собянина, "фронтовики" решают проблемы москвичей, связанные с транспортом, НКО, развитием образования и медицины. "ОНФ живет теми проблемами, которыми живут простые москвичи. Поэтому спасибо вам большое за вашу активную позицию. Надеюсь, что сегодня мы обсудим ряд очень важных вопросов", - сказал он.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов, благодаря сотрудничеству с городскими властями на базе Дома общественных организаций Москвы был создан ресурсный центр НКО и ресурсные центры во всех округах.

"Второе направление нашей совместной деятельности - это то, что на базе московского центра планирования семьи будет создан по инициативе ОНФ первый в РФ центр для пациентов с разными видами инвалидности", - сказал он. Также Кузьминов передал мэру предложения ОНФ, которые они хотели бы реализовать при поддержке городских властей.