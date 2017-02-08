Попробовать первый экотур от Московского зоопарка можно будет уже летом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский зоопарк представит первый экотур уже в марте этого года. Об этом сообщила в среду журналистам директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В марте этого года пройдет экофорум, в рамках которого мы как раз представим первый наш продукт, и летом москвичи и гости столицы уже смогут им воспользоваться, попробовать этот экотур", - сказала Акулова.

Московский зоопарк подписал соглашение с детским туроператором "Мосгортур" по вопросу оптимизации разрабатываемых экологических туров для детей. В рамках Года экологии Московский зоопарк и столичный департамент культуры планируют создать экологические маршруты для туристов, которые хотят полюбоваться флорой и фауной столичного региона.

Экотуры будут занимать от одного до четырех дней. В программу войдут увлекательные путешествия, проживание на территории одного из экоотелей в Подмосковье, питание, а также автобусные экскурсии в сопровождении гидов по столице и области. У туристов будет возможность посетить зоопарк, природные парки, исторические усадьбы, Зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском. Как отметила Акулова, таким образом планируется пропагандировать экологическую культуру среди детей.

"Мы начали опрашивать наших посетителей и оказалось, что каждый десятый наш посетитель знает практические все о тропических животных, об акулах, о лори, но ничего не знает о российской фауне, хотя она очень разнообразна, и у нас обитает около 700 видов птиц, 300 видов млекопитающих, и я уже не говорю о растительном мире. Мы надеемся, что Мосгортур поможет нам разработать эти экотуры, которые ликвидируют пробел в знаниях о нашей стране", - сказала Акулова.

Генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников отметил, что учреждение имеет хороший опыт организации детского отдыха. "Мы делаем это лучше всех в России. У нас уже был опыт в прошлом году в двух направлениях. Смогли детский отдых подготовить под тему Года кино. Это год - Год экологии и мы хотим, чтобы она была сквозной на этот раз. Мы сможем это сделать с нашими партнерами", - сказал Овчинников. По его словам, детей надо научить не бояться природу, взаимодействовать с ней, беречь.

Конкурс на "тестового" туриста

Московский зоопарк также в среду объявил о наборе группы туристов, которые готовы протестировать и проложить экотуры по России.

"С сегодняшнего дня мы объявляем конкурс на "тестового" туриста, будут опубликованы критерии этого туриста, который безвозмездно, непосредственно на себе первым будет испытывать экотур", - сказала Акулова.

Она пояснила, что экотур будет включать в себя несколько площадок, длиться от одного до четырех дней, "ему придется есть экологические продукты на фермах". "Это большая ответственность, потому что экотуры разрабатываются для детей", - отметила Акулова.

"Тестовый" турист должен заполнить анкету из 30 вопросов, заявка на участие в проекте заполняется онлайн.

"Если вы знакомы с фауной России, знаете какие-то интересные, необычные места, - то вы тот "тестовый" турист, который нужен. То есть не мы будем рассказывать о таких местах, а наоборот, несколько таких "тестовых" туристов расскажут куда лучше поехать. Они будут составлять и формировать экологическую культуру россиян, они сами будут формировать экотур", - пояснила Акулова.

Стать "тестовым" туристом сможет любой желающий.