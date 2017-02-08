Архсовет отклонил проект многофункционального комплекса на Киевской улице Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы отклонил и отправил на переработку проект строительства многофункционального комплекса с апартаментами на территории бывшего автокомбината на Киевской улице. Об этом в среду журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, представленный проект показал неверную оценку градостроительной ситуации. "Комплекс проектируется на участке за гостиницей Novotel Adagio Ibis, напротив недавно возведенного офисного центра "Китеж". Общая площадь комплекса в соответствие с градостроительным планом земельного участка составляет 158 тыс. кв. метров. В составе комплекса планируются апарт-отель, торговые площади и офисы", - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что композиционно здание представляет собой сложной формы стилобат, где в двух этажах находятся торговые помещения. Над ним возвышаются апартаменты в виде четырех объемов-лепестков, сходящихся к градостроительному акценту - новой круглой площади, смещенной к Киевской улице. При этом 0,4 га по проекту выделяются под благоустроенное общественное пространство. Также предложено создать рекреационную зону, связывающую площадь Киевского вокзала с Можайским валом.

"В действительности, как выяснилось в ходе совета, организовать сквозное пешеходное движение по территории в проекте невозможно. В жизни этих проходов нет, это чужая территория. На предварительном рассмотрении мы просили исследовать этот район и показать, как он должен выглядеть с точки зрения пешеходных связей: где можно городу предложить реализовать пешеходное пространство, а где стоит забор и реагировать на него благоустройством нет смысла. Авторы подошли к этой задаче достаточно формально", - подчеркнул Кузнецов.

"Вызывает сомнение представленная транспортная схема, обеспечение района соцкульбытом, поскольку есть заявка на жилую функцию, плюс много замечаний по архитектурной композиции. Поэтому, думаю, мы будем просить коллег сделать альтернативный вариант", - сказал главный архитектор.