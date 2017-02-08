Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архсовет отклонил проект многофункционального комплекса на Киевской улице Москвы

Москва
8 февраля, 16:24 UTC+3
По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, представленный проект показал неверную оценку градостроительной ситуации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы отклонил и отправил на переработку проект строительства многофункционального комплекса с апартаментами на территории бывшего автокомбината на Киевской улице. Об этом в среду журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, представленный проект показал неверную оценку градостроительной ситуации. "Комплекс проектируется на участке за гостиницей Novotel Adagio Ibis, напротив недавно возведенного офисного центра "Китеж". Общая площадь комплекса в соответствие с градостроительным планом земельного участка составляет 158 тыс. кв. метров. В составе комплекса планируются апарт-отель, торговые площади и офисы", - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что композиционно здание представляет собой сложной формы стилобат, где в двух этажах находятся торговые помещения. Над ним возвышаются апартаменты в виде четырех объемов-лепестков, сходящихся к градостроительному акценту - новой круглой площади, смещенной к Киевской улице. При этом 0,4 га по проекту выделяются под благоустроенное общественное пространство. Также предложено создать рекреационную зону, связывающую площадь Киевского вокзала с Можайским валом.

"В действительности, как выяснилось в ходе совета, организовать сквозное пешеходное движение по территории в проекте невозможно. В жизни этих проходов нет, это чужая территория. На предварительном рассмотрении мы просили исследовать этот район и показать, как он должен выглядеть с точки зрения пешеходных связей: где можно городу предложить реализовать пешеходное пространство, а где стоит забор и реагировать на него благоустройством нет смысла. Авторы подошли к этой задаче достаточно формально", - подчеркнул Кузнецов.

"Вызывает сомнение представленная транспортная схема, обеспечение района соцкульбытом, поскольку есть заявка на жилую функцию, плюс много замечаний по архитектурной композиции. Поэтому, думаю, мы будем просить коллег сделать альтернативный вариант", - сказал главный архитектор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Навальный приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса"
6
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
7
Басурин: украинские силовики минируют Авдеевский коксохимический завод
Темы дня
Реклама