В Москве студентка ранила одногруппника канцелярским ножом в висок

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств, при которых студентка ранила канцелярским ножом своего одногруппника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
"По факту получения телесных повреждений проводится проверка. От дачи письменных объяснений и подачи заявления гражданин отказался", - сказал собеседник агентства.
7 февраля в полицию поступила телефонограмма об обращении в медицинское учреждение молодого человека с диагнозом "колото-резаное ранение височной области".
"В ходе опроса сотрудниками полиции пострадавшего он пояснил, что ранение ему случайно причинила однокурсница, задев канцелярским инструментом", - собеседник агентства, уточнив, что после оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что студентка случайно ранила своего одногруппника канцелярским ножом в висок. Молодой человек был госпитализирован, но после медосмотра отпущен домой.