В МЧС не поступали сообщения о пожаре в СИЗО на севере Москвы

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве не получало сообщений о пожаре в следственном изоляторе номер 5 на севере Москвы. "Никаких сообщений о пожаре в СИЗО не поступало, пожарно-спасательные подразделения туда не выезжали", - сообщили ТАСС в пресс- службе столичного главка МЧС.
Таким образом министерство пока не подтверждает информацию некоторых СМИ о возгорании в следственном изоляторе на Выборгской улице.