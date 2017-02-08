Реставратора павильона "Земледелие" на ВДНХ определят на конкурсе с ограниченным участием

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
СМИ: на химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрывПроисшествия 8 февраля, 19:12
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реставратор павильона "Земледелие" (объекта культурного наследия федерального значения) на ВДНХ в Москве будет определен в ходе конкурса с ограниченным участием, стартовая стоимость контракта составляет 359 млн рублей. Об этом в среду сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.
"Павильон "Земледелие" на ВДНХ ждет реставрация. Фасады, стелы, позолоченный шпиль будут восстановлены. Подрядчика определит конкурс с ограниченным участием. Стартовая стоимость контракта составляет 359 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Согласно документации, должны быть отреставрированы фасады, две стелы-флагштоки, кровля, декоративная "аттиковая стенка" и шпиль. Закупка прошла рассмотрение Межведомственной комиссией Москвы. По заявлению заказчика закупки, ГКУ "Мосреставрация", сейчас объект находится в аварийном состоянии, cрочной реставрации требуют декоративные элементы и кровля, где наблюдаются аварийные зоны. Работы должны быть выполнены к декабрю 2018 года.