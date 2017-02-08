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Реставратора павильона "Земледелие" на ВДНХ определят на конкурсе с ограниченным участием

Москва
8 февраля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Стартовая стоимость контракта составляет 359 млн рублей
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реставратор павильона "Земледелие" (объекта культурного наследия федерального значения) на ВДНХ в Москве будет определен в ходе конкурса с ограниченным участием, стартовая стоимость контракта составляет 359 млн рублей. Об этом в среду сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

"Павильон "Земледелие" на ВДНХ ждет реставрация. Фасады, стелы, позолоченный шпиль будут восстановлены. Подрядчика определит конкурс с ограниченным участием. Стартовая стоимость контракта составляет 359 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Согласно документации, должны быть отреставрированы фасады, две стелы-флагштоки, кровля, декоративная "аттиковая стенка" и шпиль. Закупка прошла рассмотрение Межведомственной комиссией Москвы. По заявлению заказчика закупки, ГКУ "Мосреставрация", сейчас объект находится в аварийном состоянии, cрочной реставрации требуют декоративные элементы и кровля, где наблюдаются аварийные зоны. Работы должны быть выполнены к декабрю 2018 года.

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