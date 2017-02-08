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В Москве задержаны подозреваемые в ограблении продуктового магазина

Москва
8 февраля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Преступники скрылись на автомобиле, который был остановлен в ходе плана "Перехват"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали по горячим следам на юго-западе Москвы подозреваемых в ограблении продуктового магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"Неизвестные ограбили магазин, забрав продукты, сегодня днем на Профсоюзной улице. Преступники скрылись на автомобиле, который был остановлен в ходе плана "Перехват". Задержанные доставлены в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

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