В Москве задержаны подозреваемые в ограблении продуктового магазина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали по горячим следам на юго-западе Москвы подозреваемых в ограблении продуктового магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"Неизвестные ограбили магазин, забрав продукты, сегодня днем на Профсоюзной улице. Преступники скрылись на автомобиле, который был остановлен в ходе плана "Перехват". Задержанные доставлены в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.