Количество заявок москвичей на приватизацию жилья выросло за последние месяцы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рост числа обращений о предоставлении государственной услуги "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" в городские центры госуслуг и через портал госуслуг фиксируется в последние несколько месяцев. Об этом ТАСС в среду сообщили в Департаменте городского имущества Москвы.

"В настоящее время наблюдается рост числа обращений о предоставлении государственной услуги "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" в городские центры государственных услуг и через портал государственных услуг. Количество заявок планово увеличивается в связи с приближением сроков окончания процедуры приватизации жилых помещений (срок бесплатной приватизации в России должен был истечь 1 марта 2017 года)", - сказали в департаменте.

Согласно статистике ведомства, за четвертый квартал 2016 года количество желающих приватизировать жилье увеличилось: в октябре принято 3720 запросов на приватизацию, в ноябре - 4729 запросов, в декабре - 3810 запросов, в январе 2017 года - 4410 запросов, с начала февраля - 2433 запроса.

В целом в период с 1991 по 2016 годы в Москве было приватизировано 2,9 млн жилых помещений, что составляет 90% от общего объема жилищного фонда города. В последние периоды наиболее активного хода приватизации в столице - в 2010 и 2013 годах - было приватизировано 98 тыс. и 89 тыс. жилых помещений соответственно.

Ранее сегодня Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов. Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.