Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество заявок москвичей на приватизацию жилья выросло за последние месяцы

Москва
8 февраля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В целом в период с 1991 по 2016 годы в Москве было приватизировано 2,9 млн жилых помещений, что составляет 90% от общего объема жилищного фонда города
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рост числа обращений о предоставлении государственной услуги "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" в городские центры госуслуг и через портал госуслуг фиксируется в последние несколько месяцев. Об этом ТАСС в среду сообщили в Департаменте городского имущества Москвы.

"В настоящее время наблюдается рост числа обращений о предоставлении государственной услуги "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" в городские центры государственных услуг и через портал государственных услуг. Количество заявок планово увеличивается в связи с приближением сроков окончания процедуры приватизации жилых помещений (срок бесплатной приватизации в России должен был истечь 1 марта 2017 года)", - сказали в департаменте.

Согласно статистике ведомства, за четвертый квартал 2016 года количество желающих приватизировать жилье увеличилось: в октябре принято 3720 запросов на приватизацию, в ноябре - 4729 запросов, в декабре - 3810 запросов, в январе 2017 года - 4410 запросов, с начала февраля - 2433 запроса.

В целом в период с 1991 по 2016 годы в Москве было приватизировано 2,9 млн жилых помещений, что составляет 90% от общего объема жилищного фонда города. В последние периоды наиболее активного хода приватизации в столице - в 2010 и 2013 годах - было приватизировано 98 тыс. и 89 тыс. жилых помещений соответственно.

Ранее сегодня Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов. Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
3
На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
Темы дня
Реклама