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Более 62 млн рублей переплаты за ЖКУ вернули москвичам управляющие организации

Москва
8 февраля, 19:23 UTC+3
По данным Мосжилинспекции, подтвердилось менее 10% жалоб на некорректность начисления счетов за ЖКУ
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Управляющие организации вернули москвичам более 62 млн рублей переплаты за ЖКУ в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

"В 2016 году в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Основная масса обращений, традиционно, касалась вопросов по оплате услуг водоснабжения и отопления (29,7% и 19,6% соответственно), а также порядка оплаты за жилищно-коммунальные услуги в целом или несогласия с задолженностью - 23,1%. По выданным Мосжилинспекцией предписаниям, управляющие организации провели перерасчет москвичам на общую сумму более 62 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Мосжилинспекции, подтвердилось менее 10% жалоб на некорректность начисления счетов за ЖКУ. Чаще всего управляющие организации и жилищные объединения завышали объемы потребленных ресурсов при расчете платы за отопление и водоснабжение. Также нередко они применяли завышенные ставки за содержание и ремонт общедомового имущества.

"Ежегодный рост обращений граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (13%) обусловлен недостатком информации о начислениях в платежных документах, задолженностях, доначислениях и перерасчетах, а также непрозрачностью процедуры автономного начисления платежей", - отмечает ведомство. 

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