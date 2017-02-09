Парк птиц с цаплями и журавлями появится в Москве в 2019 году

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проектирование первого в Москве парка птиц начнется весной этого года. Как сообщается на сайте столичной мэрии, он будет разбит на площади около 15 га на территории природного парка "Долгие пруды" в районе Северный.
"Планируется, что там будут обитать водоплавающие и болотные птицы - аисты, цапли, журавли, утки, гуси, лебеди. Все желающие смогут не только полюбоваться птицами, но и покормить их. Рядом с водоемами установят автоматы со специальным кормом", - отмечается в сообщении.
Москвичи также смогут увидеть разнообразные водные растения.
Парк птиц станет одним из первых парков, где горожане смогут увидеть птиц в их естественной среде обитания. Его открытие планируется в 2019 году.
Парк "Долгие пруды", на территории которого планируют обустроить парк птиц, занимает 134 га. На его территории имеются два пруда и семь озер. В комплекс входят также две исторические усадьбы Виноградово и Заболотье. Здесь также будут открыты парк археологии, прогулочные маршруты и зоны отдыха.