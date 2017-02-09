Два автомобиля столкнулись в Можайском районе Подмосковья

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Можайском районе Подмосковья, в аварии есть пострадавшие, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

"Столкновение двух автомобилей произошло на 105-м км Минского шоссе, в результате аварии есть пострадавшие, их количество уточняется. - На месте ЧП работают спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ДПС", - сказали в пресс-службе.