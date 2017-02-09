Библиотеки Москвы в День всех влюбленных устроят свидания для читателей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Библиотеки Москвы 14 февраля устроят свидания для желающих познакомиться. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки москвичей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. В преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия", - прокомментировал и.о генерального директора ГКУК "Дирекция культурных центров" Владимир Владимиров.

Мероприятия к Дню влюбленных пройдут в более чем 20 библиотеках столицы до 22 февраля.

В библиотеке № 122 имени Александра Грина 10 февраля заработает почта Ассоль. Посетители смогут сделать валентинку своими руками, указать на ней электронный адрес своей второй половинки и опустить в почтовый ящик. Затем сотрудники библиотеки направят послания с помощью электронной рассылки адресатам.

В библиотеке № 146 на улице Генерала Белова москвичи смогут поучаствовать в игре "Литературная любовь". Им предстоит ответить на вопросы о героях кинофильмов и мультфильмов.

В библиотеке №196 посетителей научат делать валентинки, используя технику оригами.

В День всех влюбленных библиотеки будут работать с 12:00 до 22:00 мск.