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Исторический музей работает бесплатно в день своего 145-летия

Москва
9 февраля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
К дню рождения музея испекли 145 "золотых" тортов, дегустация которых состоится 11 февраля
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Государственный исторический музей

Государственный исторический музей

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей, которому исполняется 145 лет, открыл в честь своего дня рождения две выставки - c первым экспонатом в коллекции и последними поступлениями, а также "Портрет музея на фоне истории". При этом вход в музей будет бесплатным, а до 12 февраля билеты будут продаваться за полцены.

В Парадных сенях музея представили знаковые предметы - витой бронзовый браслет IX-VIII вв. до н. э., переданный в музей одним из его основателей, археологом графом А. С. Уваровым, и записанный в Учетной книге под номером 1.

Его сопровождает показ одного из последних поступлений - комплекса предметов из сарматского захоронения молодой женщины конца I в. до н.э. - I в. н.э. из раскопок Степной археологической экспедиции Исторического музея 2016 года в Ростовской области. А 11 февраля в Парадных сенях состоится дегустация тортов, испеченных по рецепту из парижской кулинарной книги 1752 года. Всего их сделают 145 штук, общим весом в полтонны, а для украшения используют пищевое золото и геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов.

На фотовыставке "Портрет музея на фоне истории", подготовленной при участии Союза фотохудожников России, можно увидеть жизнь музея в период с 1876-2015 гг. - от начала строительства до наших дней. Среди авторов снимков - знаменитые мастера, в частности Евгений Халдей, Александр Устинов, Марк Марков-Гринберг и многие другие.

Выставки продолжат свою работу до 10 апреля.

Государственный исторический музей был основан 9 февраля 1872 года и до революции назывался Императорским Российским историческим музеем имени Императора Александра III.

Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на Площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово.

Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов, ежегодно его посещают свыше 1,2 млн человек. В настоящее время в музее работают более 800 сотрудников.

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