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Около 8 тыс. видеокамер установят в этом году в подъездах жилых домов в Москве

Москва
9 февраля, 10:09 UTC+3
На сегодняшний день в подъездах домов столицы функционируют около 100 тыс. камер
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 8 тыс. камер видеонаблюдения будут установлены в подъездах жилых домов в Москве до конца этого года. Как сообщается на сайте столичной мэрии, 6 тыс. из них появятся в новостройках во всех округах Москвы, 1,8 тыс. разместят в жилых домах высотой от пяти этажей в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО).

"В ТиНАО камеры планируется подключить к 1 марта этого года. В других округах новые подъездные камеры появятся до конца года", - уточняется в сообщении.

Сейчас в подъездах домов Москвы функционируют около 100 тыс. камер. К концу года их количество увеличится на 8%.

Общегородская система видеонаблюдения насчитывает около 150 тыс. камер. Камеры используются при расследовании 70% правонарушений и преступлений, совершаемых в столице. С начала года число квартирных краж сократилось примерно на 33%.

Изображение с камер поступает в единый центр хранения и обработки данных. Картинка хранится в течение пяти суток, в случае ЧП ее можно забронировать на 30 дней.

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