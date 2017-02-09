Общежитие для студентов и аспирантов Первого меда сдадут весной 2017 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Общежитие гостиничного типа для студентов и аспирантов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова на западе Москвы планируется ввести в эксплуатацию в апреле-мае 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"В однокомнатных номерах общежития смогут проживать по два-три человека, в двухкомнатных - по четыре-пять, в трехкомнатных - семь. Однокомнатные номера для семей рассчитаны на двух человек, двухкомнатные для трех человек. В общежитии-гостинице разместятся учебные классы для занятий, библиотека, кружковые, а также буфет, фитнес-центр, кухни, прачечная, и прочие службы. Открытая автостоянка сможет вместить 62 автомобиля", - сказал Антосенко.

По его словам, новостройка возводится на Озерной улице. Здание состоит из двух блоков. В нем будет 357 квартир площадью свыше 13 тыс. кв. метров.

Он добавил, что в настоящее время строительно-монтажные работы завершены, ведется внутренняя отделка помещений и наладка инженерных систем здания.

Объект возводится за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступает ФГБОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова" Минздрава России.

Как сообщалось ранее, на базе Первого меда в 2017-2020 годах будет создан индустриальный парк биомедицины. Он будет включать четыре крупных структурных блока: центр фундаментальных исследований, центр трансляционной медицины, центр биомедицинского инжиниринга и клинический центр.