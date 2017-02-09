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Москва и столица Черногории возобновляют сотрудничество

Москва
9 февраля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Перспективными областями взаимодействия и обмена опытом могли бы стать ЖКХ, здравоохранение, а также электроэнергетика и туризм
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в России Игор Йовович выступил с инициативой о возобновлении сотрудничества между Подгорицей и Москвой. Такое заявление он сделал на встрече с руководителем столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым, сообщили в пресс-службе департамента.

"Черемин отметил, что перспективными областями взаимодействия и обмена опытом могли бы стать жилищно- коммунальное хозяйство, здравоохранение, электроэнергетика, сооружение объектов инфраструктуры, туризм, общественный транспорт, повышение квалификации кадров", - уточнили в пресс-службе.

Стороны также договорились об активном обмене делегациями на разных уровнях.

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