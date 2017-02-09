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Морозы в Москве сменит потепление со снегом и гололедицей

Москва
9 февраля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В предстоящую пятидневку средняя температура будет колебаться в небольших пределах, превышающих норму на четыре градуса
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. После сильных морозов в Москву идет потепление с севера. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в предстоящую пятидневку средняя температура будет колебаться в небольших пределах, превышающих норму на четыре градуса.

"Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом и умеренным северо-западным ветром. На дорогах и тротуарах местами гололедица", - уточнил представитель метеослужбы.

По словам синоптика, почти до конца недели на характер погоды столичного региона пока еще будет влиять юго- восточная периферия скандинавского антициклона, и фон атмосферного давления будет высоким. В то же время скажется близость фронтальных волн, проходящих с севера на юг по восточной половине европейской территории России, поэтому будет преобладать облачная погода с небольшим снегом.

В пятницу, 10 февраля, к небольшому снегу добавится слабый гололед. Ночью в Москве будет минус 6 - минус 8 градусов, по области от 6 до 11 градусов мороза. Днем в столице - 2-4 градуса мороза, в Подмосковье - от минус 1 до минус 6 градусов ниже нуля. В субботу показания термометров существенно не изменятся.

В воскресенье, 12 февраля, ночью прогнозируется минус 5 - минус 7 градусов в мегаполисе, по области будет 5-10 градусов мороза. Днем антициклон, немного ослабевая, отойдет к западу, уступая место обширной ложбине от циклона над Баренцевым морем, распространяющейся по европейской территории страны далеко на юг. Атмосферное давление будет интенсивно падать, ветер постепенно будет поворачивать к западу. Станет немного прохладнее, чем накануне: минус 4 - минус 6 в столице, по области - 3-8 градусов мороза.

В понедельник, 13 февраля, в Москве и Московской области ночью ожидается минус 10-15 градусов, днем 3-8 градусов мороза. Во вторник, 14 февраля, прогнозируется 6-11 градусов ниже нуля ночью, а днем - минус 5 - 0 градусов.

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