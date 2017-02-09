Москва и Дрезден планируют сотрудничать в области культуры, образования и транспорта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы и магистрат Дрездена намерены подписать программу сотрудничества между городами в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, эта договоренность стала главным итогом рабочей поездки в столицу немецкой земли Саксония руководителя департамента Сергея Черемина.

"Обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт в ходе встречи с министром сообщил, что столица Саксонии - ключевой экономический регион в Восточной Германии - давно проявляет интерес к развитию отношений с Москвой, которая является одним из самых привлекательных рынков для саксонских компаний", - отметили в пресс-службе, добавив, что Хильберт выразил намерение посетить российскую столицу с группой специалистов для изучения современных технологий по внедрению интеллектуальной системы управления дорожным движением и общественным транспортом, а также для ознакомления с реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры, парков и общественных пространств.

В рамках этого визита и предполагается подписание программы сотрудничества между городами. Черемин пригласил обер-бургомистра Дрездена принять участие в урбанистическом и других международных форумах в Москве в качестве одного из спикеров.

Хильберт отметил серьезное снижение объемов взаимной торговли. Негативное влияние на нереализованный потенциал экономических отношений между регионами продолжают оказывать секторальные санкции, вызывающие все большее недовольство немецких предпринимателей.

Черемин рассказал о последних достижениях Москвы, в частности, по развитию инфраструктуры, внедрению информационных технологий в управление мегаполисом, развитию сети технопарков и технополисов, реформах в области здравоохранения и образования. Особый интерес у обер-бургомистра Дрездена вызвала идея создания при поддержке властей двух регионов билингвальных школ и расширения сети учебных заведений, где русский язык преподавался бы как первый или второй иностранный.

Президентом парламента Саксонии Матиас Реблер также высказал заинтересованность во взаимодействии с Московской городской думой. Кроме того, Реблер поддержал предложение московского министра о разработке "дорожной карты" по укреплению позиций русского языка в Саксонии и более широкого изучения немецкого в московских школах. Также стороны договорились об организации в мае 2017 года бизнес- миссии саксонских компаний в Москву, представляющих не только крупный, но также средний и малый бизнес.