Вход на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" будет бесплатным в первый день Масленицы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вход на площадки фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" в первый день Масленицы, 20 февраля, будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе парка Победы, на территории которого проходит фестиваль.

"20 февраля все желающие смогут бесплатно увидеть главные достопримечательности России исполненные изо льда и прокатиться с ледяных горок", - уточнили в пресс-службе.

С 23 по 26 февраля в "Ледовой Москве" пройдет Масленица. На время Широкой Масленицы вся площадка фестиваля будет занята традиционными народными гуляниями, состоится сжигание чучела, будет организовано катание на разнообразных каруселях, пройдут различные русские забавы с участием скоморохов, представление кукольного театра и угощение блинами.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит на Входной площади парка Победы - рядом с выходом из метро "Парк Победы". Ледяные скульптуры достигают 5-6 метров, самая высокая из них - "Спасская башня" высотой более 10 метров. В центре композиций - 40-метровая "Кремлевская стена", с которой каскадом расходятся ледяные горки. Самые большие - разместились рядом с площадью на холме.

Самые яркие достопримечательности регионов России объединены в авторские скульптурные композиции. К примеру, на "Дальнем Востоке" гости фестиваля встретятся с амурским тигром, увидят Триумфальную арку из города Благовещенск, познакомятся с графом Николаем Муравьевым-Амурским. Отправившись на юг, побывают в "крепости" Нарын-Кала в Дербенте, смотровой башне на горе Ахун, полюбуются скульптурой "Родина-мать зовет!" в Волгограде и каспийским осетром.

Всего таких архитектурных ансамблей семь. Из других российских достопримечательностей - мамонтенок Люба, первый паровоз братьев Черепановых, Ласточкино гнездо. В городке сказок можно сфотографироваться на королевском троне, увидеть "Летучий корабль", прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей, посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке.