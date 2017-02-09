Погода позволит москвичам понаблюдать за полутеневым лунным затмением

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Облачная, но с прояснениями погода позволит жителям столичного региона увидеть полутеневое затмение Луны в ночь на 11 февраля. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в ночь на субботу редкое астрономическое явление можно будет увидеть в просветы между облаками.

"В эту ночь будет полнолуние и диск спутника Земли будет достаточно ярким. Увидеть его можно будет во время прояснений, а полутеневое затмение - разглядеть в телескоп", - отметил представитель метеослужбы.

Как уточнили в Московском планетарии, ночью 11 февраля с 01:34 мск до 05:53 мск состоится полутеневое затмение Луны доступное для наблюдения на всей территории России, кроме Дальнего Востока. Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска.

Во время полутеневого затмения Луна не вступит в тень Земли, а лишь полностью погрузится в ее полутень. Максимальное погружение произойдет в 03:44 мск.

Полутеневое лунное затмение происходит следующим образом. Вокруг Земли имеется область, в которой лучи солнца заслонены лишь частично. Она не является тенью, но и прямые солнечные лучи туда не проникают, когда Луна попадает в эту область полутени - наблюдается полутеневое лунное затмение. При этом яркость лунного диска может незначительно уменьшиться, что, как правило, не заметно без использования специальных приборов.

Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года, и оно будет частным, Луна незначительно погрузится в тень Земли своим южным краем на 0,25 лунного диаметра. Полное затмение Луны жители земного шара смогут увидеть в следующий раз лишь 31 января 2018 года (с видимостью в России).