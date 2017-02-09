Москвичи смогут выбрать программу летних мероприятий еще в десяти парках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Второй этап голосования по выбору программы мероприятий нового летнего сезона в столичных парках стартовал в проекте "Активный гражданин". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе проекта.

"С 9 февраля в проекте москвичи определят мероприятия для еще десяти парков Москвы, среди которых "Сокольники", сад "Эрмитаж" и парк Победы на Поклонной горе", - сказали в пресс-службе.

7 февраля стартовал первый этап голосования, москвичам предложили выбрать программу в 10 парках города: парке Горького, Сиреневом саду, парках "Красная Пресня" и "Фили", Таганском, Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском и Воронцовском, парке им. Артема Боровика.

Летний сезон в городских парках традиционно стартует в первых числах мая. В этом году к майским праздникам в популярных у горожан местах для прогулок появятся пункты проката, кинотеатры, танцевальные, концертные и спортивные площадки. В дни открытия сезона гостей парков ждет насыщенная праздничная программа, которая будет сформирована с учетом мнения пользователей проекта "Активный гражданин". Масштабный праздник запланирован на 1 мая.

В 2016 году праздничные мероприятия, посвященные открытию летнего сезона, прошли в 21 городском парке. Было открыто 60 пунктов проката, 248 площадок летних видов спорта, пять летних кинотеатров. Кроме того, начали работу 59 танцевальных и концертных площадок, 20 площадок настольных игр и пять летних читален. В каждом московском парке были организованы праздничные мероприятия, объединенные общей темой.