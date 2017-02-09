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Власти Москвы отменили строительство 12 многоуровневых паркингов

Москва
9 февраля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Несколько участков будет выставлено на торги, часть - планируется озеленить и благоустроить
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) приняла решение отменить строительство 12 многоуровневых паркингов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"ГЗК на заседании 9 февраля 2017 года согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по строительству 12 многоуровневых паркингов. Часть из указанных участков будут выставлены на торги, часть - планируется озеленить и благоустроить", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Строительство гаражных комплексов планировалось по адресам: Балакиревский пер., вл. 6 (ЦАО), Гиляровского ул., вл. 64 (ЦАО), Сигнальный проезд, вл. 37 (СВАО), Бибиревская ул., вл. 4 (СВАО), Огородный проезд, вл. 20 (СВАО), 1-й Красногорский проезд, вл. 6 (СЗАО), Бульвар Яна Райниса, вл. 41-39 (СЗАО), Героев Панфиловцев ул., вл. 17, корп. 4 (СЗАО), Планерная ул., вл. 9 (СЗАО), Большой Волоколамский проезд, вл. 12 (СЗАО), пос. Мосрентген, вблизи ГСК "Альтаир" (ТиНАО), Беловежская ул., вл. 4 (ЗАО).

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