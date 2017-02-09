Петербургский оператор такси инвестирует более 500 млн руб. для выхода на рынок Москвы

Биатлонистка Полторанина: полиция обращалась со сборной Казахстана как с террористамиСпорт 9 февраля, 18:00
Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017Спорт 9 февраля, 17:55
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФМеждународная панорама 9 февраля, 17:54
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017Спорт 9 февраля, 17:51
Подчуфарова заявила, что неправильно распределила силы в смешанной эстафете на ЧМСпорт 9 февраля, 17:50
Спасатели осваивают российские разработки для проведения операций в АрктикеОбщество 9 февраля, 17:39
Заседание Арктического экономического совета прошло в ПетербургеНовости партнеров 9 февраля, 17:23
Агент: Алексей Миранчук отработает контракт с "Локомотивом" до концаСпорт 9 февраля, 17:22
СМИ: в столице Ливии произошли ожесточенные столкновенияМеждународная панорама 9 февраля, 17:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургский оператор такси "ТаксовичкоФ" инвестирует более 500 млн руб., чтобы уже в третьем квартале текущего года выйти на рынок Москвы, сообщили в четверг в компании.
"Уже к концу этого года московский парк компании должен составить 2 тыс. собственных автомобилей комфорт- и эконом- класса, а также 4 тыс. автомобилей партнеров", - сказали в компании. При этом в дальнейшем планируется ежегодно увеличивать автопарк компании на 1 тыс. автомобилей и привлекать к взаимодействию до 4 тыс. партнеров, а также запустить сервис в Московской области. Выход московского сервиса на самоокупаемость ожидается в 2020 году.
Кроме того, в планах "ТаксовичкоФ" создать в Москве более 10 автопарков, оборудованных авторизованными сервисными центрами, кабинетами повышения квалификации для водителей и медицинскими кабинетами для проверки состояния здоровья водителей перед выходом на линию.
Как и в Санкт-Петербурге, в Москве компания будет бесплатно предоставлять клиентам возможность воспользоваться тремя видами детских удерживающих устройств, wi-fi и зарядками для мобильных телефонов.
Служба такси "ТаксовичкоФ" была создана в Санкт-Петербурге в 2014 году. Компания располагает собственным автомобильным парком и сотрудничает как агрегатор с водителями. На данный момент в городе работает 8 собственных автопарков и 60 парков партнеров, оснащенных авторизованными сервисными центрами и медицинскими кабинетами.