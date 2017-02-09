Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургский оператор такси инвестирует более 500 млн руб. для выхода на рынок Москвы

Москва
9 февраля, 16:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Планируется ежегодно увеличивать автопарк компании на 1 тыс. автомобилей и привлекать к взаимодействию до 4 тыс. партнеров, а также запустить сервис в Московской области
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургский оператор такси "ТаксовичкоФ" инвестирует более 500 млн руб., чтобы уже в третьем квартале текущего года выйти на рынок Москвы, сообщили в четверг в компании.

"Уже к концу этого года московский парк компании должен составить 2 тыс. собственных автомобилей комфорт- и эконом- класса, а также 4 тыс. автомобилей партнеров", - сказали в компании. При этом в дальнейшем планируется ежегодно увеличивать автопарк компании на 1 тыс. автомобилей и привлекать к взаимодействию до 4 тыс. партнеров, а также запустить сервис в Московской области. Выход московского сервиса на самоокупаемость ожидается в 2020 году.

Кроме того, в планах "ТаксовичкоФ" создать в Москве более 10 автопарков, оборудованных авторизованными сервисными центрами, кабинетами повышения квалификации для водителей и медицинскими кабинетами для проверки состояния здоровья водителей перед выходом на линию.

Как и в Санкт-Петербурге, в Москве компания будет бесплатно предоставлять клиентам возможность воспользоваться тремя видами детских удерживающих устройств, wi-fi и зарядками для мобильных телефонов.

Служба такси "ТаксовичкоФ" была создана в Санкт-Петербурге в 2014 году. Компания располагает собственным автомобильным парком и сотрудничает как агрегатор с водителями. На данный момент в городе работает 8 собственных автопарков и 60 парков партнеров, оснащенных авторизованными сервисными центрами и медицинскими кабинетами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
3
ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту "Мир" с 1 июля
4
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
5
Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года
6
Полиция провела обыск в сборной Казахстана по биатлону перед стартом ЧМ
7
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
Темы дня
Реклама