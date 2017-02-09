ФСИН не исключает открытия исправительного центра в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ФСИН России не исключает открытия центра для принудительных работ в Москве или Подмосковье. Об этом сообщил врио начальника управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП).

"Мы прорабатываем эти вопросы в Москве и в Московской области, - сказал Лукьянец, отвечая на вопросы главы комиссии ОП Антона Цветкова. - В области есть уже ряд предложений по объектам, которые мы предполагаем перепрофилировать под исправительные центры". В частности, отметил он, ФСИН рассматривает предложение подмосковных властей о передаче ряда объектов в федеральную собственность.

По его словам, выбор зависит от возможности трудоустройства таких осужденных. "Эти центры должны быть максимально приближены к объектам (их будущей работы). В первую очередь открытие центра зависит от того, насколько мы сможем данную категорию осужденных задействовать на работах", - пояснил представитель ФСИН.

Он добавил, что вопросы открытия исправительного центра прорабатываются и в столице - такой центр может появиться на территории Новой Москвы. "Но в планах на 2017 год открытия такого центра (в столичном регионе) нет", - заметил Лукьянец.