Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН не исключает открытия исправительного центра в Москве

Москва
9 февраля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Отмчеается, что такой центр может появиться на территории Новой Москвы
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ФСИН России не исключает открытия центра для принудительных работ в Москве или Подмосковье. Об этом сообщил врио начальника управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП).

"Мы прорабатываем эти вопросы в Москве и в Московской области, - сказал Лукьянец, отвечая на вопросы главы комиссии ОП Антона Цветкова. - В области есть уже ряд предложений по объектам, которые мы предполагаем перепрофилировать под исправительные центры". В частности, отметил он, ФСИН рассматривает предложение подмосковных властей о передаче ряда объектов в федеральную собственность.

По его словам, выбор зависит от возможности трудоустройства таких осужденных. "Эти центры должны быть максимально приближены к объектам (их будущей работы). В первую очередь открытие центра зависит от того, насколько мы сможем данную категорию осужденных задействовать на работах", - пояснил представитель ФСИН.

Он добавил, что вопросы открытия исправительного центра прорабатываются и в столице - такой центр может появиться на территории Новой Москвы. "Но в планах на 2017 год открытия такого центра (в столичном регионе) нет", - заметил Лукьянец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
3
ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту "Мир" с 1 июля
4
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
5
Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года
6
Полиция провела обыск в сборной Казахстана по биатлону перед стартом ЧМ
7
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
Темы дня
Реклама