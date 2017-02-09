Исторический музей продлил часы работы из-за наплыва посетителей в свой день рождения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ), который в честь своего 145-летия сделал бесплатный вход, продлил работу музея из-за большого наплыва посетителей. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе ГИМа.

"В связи с огромным наплывом людей мы продлеваем работу музея на час, до семи часов вечера. Кассы, где можно получить бесплатный билет, работают до шести часов вечера", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, первые посетители пришли в музей за час до его открытия, желающие попасть в музей проводят в очереди час-два.

"На четыре часа дня главное здание Исторического музея на Красной площади и Музей войны 1812 года уже посетили 8 тыс. человек", - рассказала представитель пресс-службы ГИМа.

Несмотря на такой большой поток посетителей, отметила она, работа музея идет в штатном режиме. Для своих гостей музей подготовил специальную развлекательную программу - с праздника, в частности, можно уйти со своим портретом или же послушать выступления гусляров.

Две выставки

Кроме того, специально к 145-летию Исторический музей подготовил две выставки. В Парадных сенях представили знаковые предметы - витой бронзовый браслет IX-VIII вв. до н. э., переданный в музей знаменитым археологом, одним из основателей музея графом А. С. Уваровым, и записанный в Учетной книге под номером 1.

Его сопровождает показ одного из последних поступлений - комплекса предметов из сарматского захоронения молодой женщины конца I в. до н.э. - I в. н.э. из раскопок Степной археологической экспедиции Исторического музея 2016 года в Ростовской области. А 11 февраля в Парадных сенях состоится дегустация тортов, испеченных по рецепту из парижской кулинарной книги 1752 года. Всего их сделают 145 штук, общим весом в полтонны, а для декорации используют пищевое золото и геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов.

На фотовыставке "Портрет музея на фоне истории", подготовленной при участии Союза фотохудожников России, можно увидеть жизнь музея в период с 1876-2015 годов - от начала строительства до наших дней. Среди авторов снимков - знаменитые мастера, в частности, Евгений Халдей, Александр Устинов, Марк Марков-Гринберг и многие другие.

Выставки продолжат свою работу до 10 апреля.

История музея

Государственный исторический музей был основан 9 февраля 1872 года и до революции назывался Императорским Российским историческим музеем имени Императора Александра III.

Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на Площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово. Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов, ежегодно его посещают свыше 1,2 млн человек.

В настоящее время в музее работают более 800 сотрудников.