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Памятник поэту Маршаку будет установлен в Москве на Лялиной площади

Москва
9 февраля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Стоимость всех работ, связанных с установкой памятника и проведение закрытого конкурса, оценивается в 10 млн рублей
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Памятник Самуилу Маршаку планируется установить в Москве на Лялиной площади. Об этом стало известно на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Есть предложение провести конкурс на внешний облик скульптуры и проголосовать за то, чтобы поставить памятник Маршаку. Принято единогласно", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Согласно материалам комиссии, финансировать создание и установку памятника намерен НО БФ "Российский Еврейский Конгресс". Стоимость всех работ, связанных с установкой памятника и проведение закрытого конкурса, оценивается в 10 млн рублей.

Первый в мире памятник Самуилу Маршаку открылся в Воронеже 2 ноября 2015 года. Он установлен на улице Карла Маркса, напротив старинного дома, в котором поэт и драматург жил в квартире своего дяди, воронежского дантиста. Монумент выполнен в виде 2,5-метровой фигуры поэта, держащего за руку свою музу - маленькую девочку с крылышками. Автором стал воронежский скульптор Максим Дикунов.

Самуил Маршак (1887 - 1964 год) - известный российский поэт, переводчик и драматург. Автор таких детских произведений, как "Двенадцать месяцев", "Кошкин дом", "Теремок", сатирического стихотворения "Мистер Твистер" и истории "Вот такого рассеянного" с улицы Бассейной, а также переводов произведений английских поэтов. Его детство прошло в воронежской пригородной слободе Чижовка, где на мыловаренном заводе работал его отец.

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