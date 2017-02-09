Митинг против декриминализации побоев пройдет в Сокольниках 12 февраля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация столичного парка "Сокольники" согласовала проведение 12 февраля митинга против декриминализации совершенных впервые побоев в отношении членов семьи, он пройдет в Гайд-парке, несмотря на то что закон уже подписан президентом. Об этом сообщается в четверг на странице мероприятия в Facebook.
В скриншоте интернет-страницы, которую разместила одна из организаторов митинга, указано, что массовое мероприятие согласовано с 15 до 19 часов, его максимальная численность - 500 человек.
Закон, исключающий семейные побои из Уголовного кодекса, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Активисты пытались организовать митинг против законопроекта, еще когда он рассматривался Госдумой, но из-за отсутствия разрешений мероприятие неоднократно откладывалось.
Изначально организаторы подавали заявку на проведение митинга численностью до тысячи человек на Болотной площади. Власти Москвы отказали в проведении, аргументировав это тем, что такое количество человек не поместится на Болотной площади, кроме того, участники мероприятия создадут помехи пешеходам.
Позже организаторы подавали электронную заявку для проведения митинга в Гайд-парке - специально отведенной для массовых мероприятий территории в парке "Сокольники", но администрация парка заявила, что документ необходимо было подать также и в письменной форме.