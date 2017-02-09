Около 700 человек эвакуированы из-за задымления из общежития на юго-западе Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Студенты медицинского университета имени Пирогова эвакуированы из общежития из-за задымления, которое возникло в результате короткого замыкания в электропроводке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Короткое замыкание произошло на первом этаже общежития медицинского университета, расположенного в доме № 37 на улице Академика Волгина. В результате ЧП произошло незначительное задымление на этажах здания, после чего администрация эвакуировала порядка 700 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время помещения общежития проветриваются, студенты возвращаются в здание. Причина ЧП устанавливается.