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Около 700 человек эвакуированы из-за задымления из общежития на юго-западе Москвы

Москва
9 февраля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Задымление возникло в результате короткого замыкания в электропроводке
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Студенты медицинского университета имени Пирогова эвакуированы из общежития из-за задымления, которое возникло в результате короткого замыкания в электропроводке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Короткое замыкание произошло на первом этаже общежития медицинского университета, расположенного в доме № 37 на улице Академика Волгина. В результате ЧП произошло незначительное задымление на этажах здания, после чего администрация эвакуировала порядка 700 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время помещения общежития проветриваются, студенты возвращаются в здание. Причина ЧП устанавливается.

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