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Полиция выясняет обстоятельства проезда по тротуару машины с номерами "АМР" в Москве

Москва
9 февраля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Инцидент произошел на улице Малая Дмитровка
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства нарушения ПДД водителем автомобиля с номерами серии "АМР", который в центре Москвы ехал по тротуару.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что автомобиль марки Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР" едет по тротуару улицы Малая Дмитровка. По сообщению автора данного видео, правонарушитель угрожал ему за проведение видеосъемки.

"По факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел никаких заявлений пока не поступало. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства выложенной в интернете видеозаписи", - сказали в пресс-службе.

По данным из открытых источников, автомобиль с данными номерными знаками был замечен в нарушениях правил дорожного движения, в частности выезде на трамвайные пути и проезде под знак "Въезд запрещен".

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