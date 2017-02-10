В московском регионе ожидается местами небольшой снег, гололедица и до минус 6 градусов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой снег, не исключен слабый гололед, на дорогах - гололедица.

"Температура воздуха в Москве составит минус 2-4 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. В столице столбики термометров покажут минус 6-8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. В Москве будет от 2 до 4 градусов мороза, по области - от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.