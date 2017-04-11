Первая Московская биеннале дизайна открывается в Центральном доме художника

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Первая Московская биеннале дизайна, на которой можно увидеть самые разнообразные объекты - от проекта космического корабля до ловушки для комаров - открывается в Центральном доме художника (ЦДХ) и продолжит свою работу до 16 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Биеннале представит последние достижения в дизайне по широкому спектру областей его бытования - промышленный, графический, информационный, средовой, дизайн в области моды и торговых пространств, дизайн элементов продвижения и так далее. Это будет открытый формат исследования, презентации и диалога всех участников процесса", - говорится в сообщении пресс-службы.

На биеннале представлено несколько секций. В частности, в разделе "Промышленный дизайн" можно увидеть трамвай будущего R1, разработанный "Уралтрансмашем" и ОКБ "Атом", а также концепт-кары - LADA Vesta SW cross и LADA XCode. Проекты аэромобиля с вертикальным взлетом и посадкой, пилотируемый транспортный корабль нового поколения, а также скафандр и кресло космонавта представит Центр прототипирования высокой сложности "Кинетика" при МИСИС Владимира Пирожкова, который ранее занимался дизайном автомобилей французских компаний и разрабатывал фирменный стиль самолета Sukhoi Superjet 100.

Студия Артемия Лебедева покажет несколько объектов, в том числе универсальный пульт для выключения любых телевизоров и легкий экспериментальный вертолет конструкторского бюро "Горизонт", а Smirnov Design - ловушку для комаров и мобильное диагностическое устройство i-uh. Посетители площадки Fashion-дизайн станут зрителями показов дизайнеров, участников Mercedes-Benz Fashion Week Russia, благодаря специальному пространству виртуальной реальности, а на выставке "Открывая утопию: забытые архивы советского дизайна" от Московского музея дизайна представят документальный фильм, в который вошли интервью с российскими дизайнерами и конструкторами ведущих советских производств. Также вечером 11 апреля на фасаде ЦДХ представят грандиозную 3D-проекцию - фантазию на тему творчества нидерландского художника Пита Мондриана.

Как рассчитывают организаторы, биеннале станет местом, где дизайнеры смогут встретиться с потенциальными заказчиками.