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Столичная подземка приготовила тематический билет к запуску нового поезда "Москва"

Москва
11 апреля, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
На билетах будет QR-код для скачивания мобильного приложения, в котором пользователи смогут с помощью камеры перенести цифровую модель поезда "Москва" в любую точку мира
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен подготовил к запуску первого поезда нового поколения "Москва" тематические проездные билеты "Единый" ограниченным тиражом в 600 тыс. экземпляров. Купить билет можно будет в день выхода поезда на Таганско- Краснопресненскую линию столичного метро - 14 апреля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"На лицевой стороне билета изображен поезд "Москва", а на обратной - QR-код для скачивания уникального мобильного приложения. Установив его, пользователи смогут с помощью камеры смартфона перенести цифровую модель поезда "Москва" в любую точку мира. Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности, использованной в приложении", - говорится в сообщении.

Имя для нового поезда выбирали сами горожане, всего в середине апреля на Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро выйдут шесть таких поездов, они на 15% вместительнее старых и могут перевозить до 2 тыс. человек. У них сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на треть, а для инвалидных колясок добавили специальные места.

У вагонов новой модификации хорошая шумо- и теплоизоляция, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Современная система видеонаблюдения может передавать изображение в ситуационный центр. Сенсорные мониторы и интерактивные карты помогут пассажирам найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Зарядить гаджеты можно будет прямо в пути через USB-розетки.

В каждом поезде "Москва" восемь вагонов. В течение 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии планируется запустить 24 таких состава. Всего до 2020 года в Московский метрополитен поступит 96 современных поездов нового поколения.

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