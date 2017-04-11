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Безопасность в пожароопасный период в Москве и области обеспечат 150 тыс. сотрудников МЧС

Москва
11 апреля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
С апреля по сентябрь на территории Московского региона ожидается повышенная температура воздуха и дефицит осадков
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Около 150 тысяч сотрудников ГУ МЧС по Москве и области будут обеспечивать безопасность в пожароопасный период в этом году.

Как сообщил заместитель начальника столичного главка МЧС по государственной противопожарной службе Сергей Желтов, в текущем году, по прогнозу Гидрометцентра, с апреля по сентябрь на территории Московского региона ожидается повышенная температура воздуха и дефицит осадков.

"Для борьбы с природными пожарами уточнен состав сил и средств - более 54 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, предусмотрено привлечение сводных отрядов поливомоечной техники, общей численностью 1,3 тыс. человек и 650 единиц техники, которая уже прошла смотры готовности и укомплектована необходимым оборудованием", - пояснил Желтов.

Кроме того, по его словам, "запланировано совместное патрулирование территорий муниципальных районов, поселений, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров". Организованы профилактические рейды на соблюдение установленного порядка выжигания сухой травы.

Силы подмосковных пожарных также приведены в полную готовность к пожароопасному периоду.

Как сообщил начальник управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС РФ по Московской области по государственной противопожарной службе Вадим Беловошин, уточнена группировка сил и средств, которые могут быть привлечены к тушению и предупреждению пожаров. По его словам, для тушения пожаров в Подмосковье создана территориальная группировка из более 92 тысяч человек и более 9,5 тыс. техники, также создана аэромобильная группировка.

"Составлен и согласован сводный план тушения пожаров на территории лесов, применяется четырехуровневая система мониторинга, количество всех маршрутов наземного патрулирования увеличено до 985, также проводится видеомониторинг, проведение авиаразведок и космический мониторинг. Два раза в сутки мы получаем термоточки, которые обнаружены спутником, и отрабатываем их", - сказал он, отметив, что такая система в прошлом сезоне позволила потушить все природные пожары.

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