В Москве 11 апреля стал самым теплым днем с начала года

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вторник, 11 апреля, стал в Москве самым теплым днем с начала 2017 года. Как сообщили в столичном Метеобюро, во вторник воздух прогрелся до плюс 19,6 градусов.

"Таким образом, 11 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. 6 апреля в столице на главной метеостанции города - ВДНХ - было зафиксировано плюс 19 градусов, сегодня этот показатель превзойден", - отметил представитель метеослужбы.

Абсолютный максимум для 11 апреля принадлежит 2008 году, он составляет 20,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, после потепления в столичный регион вновь придет небольшое похолодание. Очередная волна холодного воздуха начнет поступать в регион в среду.

Предстоящей ночью температура составит 4-6 градусов в столице и 1-6 градусов по области. Днем ожидается 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов в Подмосковье. Начнутся дожди, к субботе будет не выше 3-8 градусов.