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Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают синоптики в Московском регионе

Москва
12 апреля, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сырая, теплая, но ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки. В столице столбики термометров покажут 2-4 градуса выше нуля, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/ с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем в четверг ожидается облачная погода, дождь будет идти до вечера. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

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