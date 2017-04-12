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Движение по участку ЦКАД в Новой Москве запустят в 2019 году

Москва
12 апреля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Запуск ЦКАД призван существенно улучшить транспортную ситуацию в Новой Москве и Подмосковье
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Движение по участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы планируется запустить к 2019 году. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

"Работы по строительству этого участка скоростной магистрали ведутся интенсивно. Мы планируем уже в 2019 году запустить здесь движение", - подчеркнул Жидкин. По его мнению, запуск ЦКАД существенно улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и Подмосковье.

ЦКАД - проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, расположенной на максимальном удалении в 50 км от МКАД, ее длина составит около 530 км и пройдет по территориям Новой Москвы и Подмосковья. Строительство началось в 2015 году, активные работы ведутся на трех участках. Дорога состоит из пяти участков, четыре из которых, представляющих замкнутое кольцо, должны ввести в эксплуатацию в 2018 году. Полная реализация проекта намечена на 2025 год.

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