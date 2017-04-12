Движение по участку ЦКАД в Новой Москве запустят в 2019 году

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Движение по участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы планируется запустить к 2019 году. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
"Работы по строительству этого участка скоростной магистрали ведутся интенсивно. Мы планируем уже в 2019 году запустить здесь движение", - подчеркнул Жидкин. По его мнению, запуск ЦКАД существенно улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и Подмосковье.
ЦКАД - проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, расположенной на максимальном удалении в 50 км от МКАД, ее длина составит около 530 км и пройдет по территориям Новой Москвы и Подмосковья. Строительство началось в 2015 году, активные работы ведутся на трех участках. Дорога состоит из пяти участков, четыре из которых, представляющих замкнутое кольцо, должны ввести в эксплуатацию в 2018 году. Полная реализация проекта намечена на 2025 год.