Движение ограничат в центре Москвы в дни Пасхи 14 и 15 апреля

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Движение ограничат в центре Москвы 14 и 15 апреля в связи с проведением праздничных пасхальных мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"С 08:00 мск 15 апреля до 20:00 мск 16 апреля нельзя будет проехать по Елоховскому проезду. В эти дни будет закрыт проезд по Спартаковской улице от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по Нижней Красносельской улице от улицы Спартаковская до Елоховского проезда нельзя будет проехать 14 апреля с 19:00 до 20:00 мск и 15 апреля с 23:00 до 00:00 мск.