Движение ограничат в центре Москвы в дни Пасхи 14 и 15 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Движение ограничат в центре Москвы 14 и 15 апреля в связи с проведением праздничных пасхальных мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"С 08:00 мск 15 апреля до 20:00 мск 16 апреля нельзя будет проехать по Елоховскому проезду. В эти дни будет закрыт проезд по Спартаковской улице от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по Нижней Красносельской улице от улицы Спартаковская до Елоховского проезда нельзя будет проехать 14 апреля с 19:00 до 20:00 мск и 15 апреля с 23:00 до 00:00 мск.