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СК проводит проверку после избиения ребенка в столичном детсаду

Москва
13 апреля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Из-за несоблюдения ребенком тихого часа воспитательница детского сада на северо-западе Москвы причинила ему телесные повреждения
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по факту получения телесных повреждений ребенком в детском саду в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, "по предварительным данным, воспитательница одного из детских садов на северо-западе Москвы причинила ребенку телесные повреждения в виде ушибов".

Как отметила Иванова, причиной агрессии сотрудницы детсада стало несоблюдение ребенком тихого часа. Следователи опрашивают руководство и сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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