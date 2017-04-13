СК проводит проверку после избиения ребенка в столичном детсаду

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по факту получения телесных повреждений ребенком в детском саду в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, "по предварительным данным, воспитательница одного из детских садов на северо-западе Москвы причинила ребенку телесные повреждения в виде ушибов".

Как отметила Иванова, причиной агрессии сотрудницы детсада стало несоблюдение ребенком тихого часа. Следователи опрашивают руководство и сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.