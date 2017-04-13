Психиатр: депрессию можно будет вылечить, когда пациенты перестанут стыдиться болезни

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Борьба с депрессией и другими психическими расстройствами в России неэффективна из-за того, что люди считают это болезнями, с которыми стыдно прийти к врачу, и боятся прослыть в обществе душевнобольными. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Говоря о том, что психическим расстройствам по-прежнему не уделяется должного внимания по сравнению с физическими недугами, Костюк сказал: "Очень высока стигматизация, боязнь, отторжение. Люди боятся обращаться. Они боятся попасть на учет - хотя такого понятия нет, оно прочно укоренилось как привычка".

По словам Костюка, россияне перестали обращаться за психологической помощью из-за царящих в обществе стереотипов о психических расстройствах.

"Люди боятся, что врачи им назначат лекарства, прием которых может повлечь негативные последствия. Многим бывает просто стыдно обратиться к врачебной помощью, особенно для мужчин - ведь для них это свидетельство того, что они самостоятельно не могут справиться со своими эмоциональным состоянием и это якобы подрывает их мужество", - подчеркнул он.

Костюк напомнил, что в этом году Всемирный День здоровья (7 апреля) по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прошел под девизом "Депрессия, давай поговорим" и был приурочен именно этому психическому расстройству. Он так же отметил, что в двух округах Москвы был проведен эксперимент по организации образовательных лекций и консультаций, посвященных психическим расстройствам.

"Мы провели месячник в Южном и Северном Бутове, где сейчас появилась принципиально новая форма интеграции психиатрической службы и общемедицинской службы. Это новая форма работы и одна из первых форм подобной интеграции у нас в стране, хотя об этом уже давно говорят и в ЕС, и в ВОЗ" - сказал Костюк.

Месячник включал лекции, семинары и встречи с врачами. Однако, по словам Костюка, на фоне очень позитивного отклика на эту инициативу количество реальных обращений за помощью практически не возросло. Эксперт подчеркнул, что "на всех этапах публичных встреч наблюдался огромный интерес публики, но когда дело доходило до обращений адресных, чувствовалось, что есть опасение, страх".

Несовершенное законодательство

Костюк добавил, что для успешной борьбы с психическими расстройствами необходима модернизация национального законодательства.

"К сожалению, по нашему законодательству, по закону о психиатрической помощи и по закону об ОМС квалифицированную помощь от врачей общей практики больные (психическими расстройствами) получить не могут. Нам нужно в этом плане будет все-таки внести какие-то изменения (в законодательство), чтобы в рамках первичной медико-санитарной помощи пациенты могли получать помощь в таких случаях" - сказал он.

Также, по данным Костюка, нынешняя система не включает в себя алгоритма действия при психических недугах. Существующая законодательная база формировалась после развала СССР и морально уже устарела. В настоящее время пациент может обратиться к своему участковому терапевту, который оказывает ему помощь на свое усмотрение. В результате этого, психические расстройства не диагностируются вовремя и перетекают в острую стадию.

"К психиатрам такие пациенты все равно попадают, но уже на тех стадиях, когда тревожные расстройства генерализуются и уже невозможно понять, где реактивная составляющая, а где личностная. И зачастую помощь такому больному уже не может быть эффективна. Сначала он боится ездить в метро, а потом боится выходить из квартиры - и фактически он инвалид", - сказал Костюк.