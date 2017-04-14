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Депутат от ЛДПР предложил Собянину создать в Москве Дом молодежи

Москва
14 апреля, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Столице необходима площадка, на которой представители молодого поколения могли бы воплощать все свои идеи, считает Василий Власов
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Василий Власов

Василий Власов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самый молодой депутат Госдумы 21-летний либерал-демократ Василий Власов направил запрос на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой рассмотреть возможность создания в столице специализированного Дома молодежи. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Власов отмечает в нем, что "на сегодняшний день молодежь является движущей силой во внутренней политике подавляющего большинства стран мира". "Обладая огромной социальной мобильностью, представители молодого поколения не просто принимают активное участие, но и являются инициаторами различных процессов происходящих в государстве", - считает он.

"Молодежи нужно предоставить все необходимые инструменты для созидательной деятельности, и положительные результаты не заставят себя долго ждать, - думает Власов. Он считает, что одним из таких инструментов является площадка, на которой представители молодого поколения могли бы воплощать все свои идеи.

"В целях воспитания молодого поколения прошу вас рассмотреть возможность создания специализированного Дома молодежи в городе Москве", - обращается депутат к Собянину.

В беседе с ТАСС Власов отметил, что молодежи в Москве нужно место, где можно просто собраться и пообщаться. "Мы хотим, чтобы это был большой Дом молодежи, расположенный в помещении на нескольких этажах, который станет и политическим, и социальным, и спортивным центром, куда будет приходить молодежь проводить время с пользой, общаться. Конечно, доступ табака, наркотиков, алкоголя туда будет запрещен", - сказал депутат. Он считает, что в таком Доме молодежи нужно будет провести высокоскоростной интернет, установить проектор для показа фильмов, в том числе патриотических.

Власов сообщил, что уже обсудил свою инициативу с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. "И он (Бугаев) поддержал нашу инициативу , сказал, да, нужно создавать", - отметил молодой политик.

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