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На Пасху в Москве усилят контроль за нелегальной торговлей у объектов транспорта

Москва
14 апреля, 9:25 UTC+3
По словам Ликсутова, под особым контролям будут стихийные рынки, которые часто организуют в местах пересадки на разные виды общественного транспорта
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Контроль за нелегальной торговлей вблизи транспортных объектов усилят в Москве в дни пасхальных праздников. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"На Пасху специалисты ГКУ "Организатор перевозок" усилят контроль за нелегальной торговлей вблизи транспортных объектов. Особенно это касается стихийных рынков, где продаются продукты питания. Нелегальные торговые места, как правило, не оборудованы холодильниками. Товары, приобретенные у таких торговцев, могут навредить здоровью", - сказал он.

По словам Ликсутова, стихийные рынки часто организуют в местах пересадки на разные виды общественного транспорта, особенно вблизи станций метро с большим пассажиропотоком. Как правило, такие спонтанные торговые ряды, отметил заммэра, загораживают выходы из метро и мешают пассажирам.

Больше всего случаев нелегальной торговли фиксируется на транспортно-пересадочных узлах "Выхино", "Теплый стан", "Тушинская", "Планерная", "Царицыно" и "ВДНХ". Согласно КоАП Москвы, за нелегальную торговлю на ТПУ нарушителям грозит штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Всего с начала года на различных ТПУ зафиксировано более 5 тыс. подобных нарушений.

Ранее в пресс-службе Мосгортранса ТАСС сообщили, что автобусы 37-ми специальных маршрутов будут курсировать по Москве в дни пасхальных праздников 9, 16, 23 и 25 апреля. По ним будут ходить до 1,1 тыс. транспортных средств в каждый из дней, а в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа основных маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая будет продлена до 03:30 утра.

Кроме того, в праздничные дни будет усилен ряд регулярных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Также проезд москвичей в ночь с 15 на 16 апреля будут обеспечивать и 11 постоянных ночных маршрутов, которые будут останавливаться в центре города для удобной пересадки. 

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